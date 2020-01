Governo divulga relação dos aprovados do Colégio Militar de Cruzeiro do Sul

O governo por meio do Corpo de Bombeiros Militar do Acre, divulgou nesta sexta-feira (10) a relação dos candidatos aprovados no teste de admissão para ingresso de alunos para o ano letivo de 2020.

O resultado foi publicado na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) desta sexta-feira (10).

A relação trata dos candidatos para o ensino fundamental 6º ano II (turno matutino) e médio 1º, 2º e 3º ano (turno vespertino) do Colégio Militar Estadual Dom Pedro II, localizado em Cruzeiro do S

Veja o resultado abaixo: