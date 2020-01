Gladson telefona para padre e diz que negativa de apoio à festa de São Sebastião foi mal-entendido

Os policiais militares que participaram da perseguição policial que resultou na morte de dois assaltantes e um comparsa baleado, no bairro Vila Acre, em Rio Branco, na noite desta quarta-feira (8) devem ser condecorados pela Polícia Militar do Acre com medalhas de honra ao mérito, além de promoções em suas respectivas patentes.

De acordo com informações do alto escalão da PMAC, os policiais serão condecorados na próxima quinta-feira (15), na Praça da Revolução, em frente ao quartel da PMAC, no centro de Rio Branco.

Segundo o Comandante Geral da Polícia Militar, coronel Ulysses Araújo, a condecoração contará pontos para promoções dos militares homenageados.

“A bravura dos nossos militares e todo o heroísmo deles na ação eu constatei pessoalmente. Eu comandava uma patrulha nas imediações da ocorrência quando fomos avisados da troca de tiros e nos dirigimos para lá, quando pude perceber que os nossos guerreiros agiram conforme os princípios da Polícia Militar, com riscos de suas próprias vidas”, afirmou Ulysses.

Entenda

Na noite da última quarta-feira (08) dois criminosos foram mortos, um ficou ferido e outro fugiu em uma área de mata, após efetuarem um roubo e trocarem tiros com agentes da Polícia Militar, na noite desta quarta-feira (8), no Ramal do Mineiro, na região da Vila Acre, em Rio Branco.

Armados, eles fizeram um roubo de um carro Voyage de cor vermelha, de um suposto motorista de aplicativo no município de Senador Guiomard e, em seguida, saíram em fuga pela rodovia AC-40 com destino a Rio Branco. A Polícia Militar foi acionada e saiu em perseguição aos criminosos, que entraram no Ramal Bom Jesus. Em seguida, o quarteto seguiram para o Ramal do Mineiro. Na perseguição, os criminosos efetuaram vários tiros contra os policiais que revidaram. Os assaltantes entraram em uma chácara na tentativa de fugir pela área de mata, mas na troca de tiros com os policiais, três foram feridos a tiros e um conseguiu fugir numa área de vegetação.