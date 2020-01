Fernanda Hassem sanciona lei que repassa gestão de serviços de saneamento ao Estado

A prefeita de Brasileia, Fernanda Hassem (PT) sancionou nesta sexta-feira (10) a Lei Nº (1070/2019) que autoriza a constituição de gestão associada com o Estado do Acre e entes da administração pública estadual, para a execução de funções públicas relativas aos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário.

A sanção da Lei foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) desta sexta-feira (10).

De acordo com o Artigo 1º, “O Poder Executivo estará autorizado a constituir gestão associada com o Estado do Acre e entes da administração pública indireta estadual, para o exercício de funções públicas aos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, notadamente a organização, regulação, fiscalização e prestação dos referidos serviços públicos”.

No parágrafo único da Lei, “A autorização a que alude o caput (1º) se aplica para a celebração de convênios de cooperação e outros instrumentos jurídicos necessários para a constituição e operacionalização da gestão associada dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário”

O Poder Executivo e o Estado do Acre poderá licitar e celebrar contrato de concessão e outros instrumentos jurídicos necessários, que tenham por objeto os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário prestados no município.

Por fim, ficou determinado que o Poder Executivo encaminhará à Câmara Municipal cópia dos convênios de cooperação, contratos de programa e contrato de concessão que vierem a ser celebrados em decorrência da aprovação da lei.