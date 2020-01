Enquete mostra que população quer dinossauros em pórtico de entrada no Acre

Duas enquetes foram lançadas pela secretaria estadual de Empreendedorismo e Turismo do Acre por meio de contas oficiais no Instagram. O objetivo era saber se a população aprova ou não a ideia de esculpir dois dinossauros gigantes no pórtico de entrada de Rio Branco, que será construído em breve. Ao contrário das muitas críticas dos moradores, as enquetes mostram que a maioria quer, sim, dos dinossauros no pórtico.

Na conta pessoal de Sinhasique, 68% votaram sim e 32% disseram não à instalação dos dinossauros. Já na conta da secretaria de Turismo, 54% votaram a favor e 46% foram contra os animais no pórtico de entrada do Acre.

A pasta tem R$ 433.798,00 de emenda parlamentar destinada para a elaboração emblemática pórtico de entrada, que a capital acreana ainda não possui. “Minha ideia inicial era colocar o Plácido de Castro no seu cavalo e a placa com os seguintes dizeres: ‘Bem-Vindo ao Acre – Único estado que lutou para ser brasileiro”, disse Sinhasique, que foi surpreendida com a sugestão da equipe de engenharia e arquitetura da Seinfra, de colocar os dois dinossauros na entrada da cidade, levando em conta a brincadeira e piadas que fazem sobre a existência do animal no estado.

“Fiquei em dúvida se seria uma boa estratégia e resolvi pedir a opinião pública.

Continuo defendendo minha ideia inicial, junto à equipe, e agora essa decisão será tomada pela equipe de governo. Toda sugestão é válida e tem seus prós e contras”, garante a secretária. Nesta sexta-feira, Eliane disse que ficará a cargo da equipe de governo decidir se haverá dinossauros ou não como cartão postal do Acre.