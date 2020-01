Eliane diz que pórtico com dinossauros pode atrair turistas e gerar renda

A secretária de Empreendedorismo e Turismo do Acre recebeu uma enxurrada de críticas após divulgar em suas redes sociais a proposta de construir dois dinossauros gigantes como cartão postal de Rio Branco, num novo pórtico de entrada da cidade.

Em meio à polêmica, Sinahisque escreveu outra publicação para explicar a proposta, sugeria pela equipe da secretaria de Infraestrutura do estado. “Como sempre, tem muita gente que ama uma boa polêmica e aproveita para destilar desconhecimento nas redes sociais. Fazer um pórtico de entrada para o estado é investir num cartão postal”, explicou, salientando que o mesmo existe em todos os outros estados brasileiros e em milhares de municípios.

Para a secretária, com um cartão postal diferenciado, Rio Branco pode atrair mais turistas. “E gerar mídia grátis e espontânea de forma a despertar o desejo de vir ao Acre em “trocentas” pessoas”, afirma.

De acordo com Eliane, o setor do turismo movimenta 53 outros setores da economia mas, para isso, é preciso ter turistas por aqui. “Esses setores só vão se movimentar com gente e dinheiro entrando. Sem turistas para consumirem e gastarem dinheiro aqui, não teremos como aumentar os postos de trabalho. Isso é geração de emprego e renda. Principalmente para tantos “desocupados”, finalizou.