Confaz publica tabela e gasolina do Acre custará R$ 4,94 o litro

A capital acreana já tem os resultados do balanço 2019 relacionados aos casos de dengue. A secretaria municipal de saúde tem atuado temendo uma nova epidemia, como a que ocorreu no inverno do ano passado. Os números confirmam a ameaça. A infestação do mosquito já atinge bairros de todas as regiões.

“Fechamos 2019 com cerca de 3.500 casos notificados e 63% desses casos confirmados, o que representa pouco mais de 2.200 casos em 2019”, afirmou o gestor de saúde Otoniel Almeida, em entrevista à Rede Amazônica.

Contudo, o secretário explica que nos primeiros dias do novo ano, esse número vem diminuindo com relação ao mesmo período do ano passado, graças a algumas estratégias praticadas. “Nossa orientação é que a população também nos ajude para que não tenhamos os transtornos que sofremos ano passado”.

Conforme o balanço da prefeitura, cada região da cidade tem uma peculiaridade diferente com relação à infestação do mosquito. O bairro Seis de Agosto, por exemplo, apresenta grande quantidade de pequenos recipientes móveis na rua, como garrafas e copos descartáveis.

Na parte alta da cidade, o que mais se encontra são caixas d’água sem tampa nas residências. Já na região do bairro Calafate, o problema maior são os entulhos. “Estamos fazendo limpeza nesses bairros”, garante Almeida.

Ao todo, são 183 mil domicílios em Rio Branco. As equipes de saúde pretendem visitar cada um deles durante os cinco ciclos de visitas programados para 2020. O primeiro ciclo está em ação.

O Acre ainda não recebeu do Ministério da Saúde o inseticida e larvicida usado para ajudar no combate ao mosquito. A previsão é para final de janeiro. No início do ano passado, Rio Branco sofreu uma grave epidemia de dengue, ficando cerca de 120 dias em situação de emergência e registrando duas mortes devido à doença.