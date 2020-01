Cansados de esperar pelo poder público, moradores fazem reparos em ramal por conta própria

No meio do olho do furacão por conta das queixas em relação ao concurso para o provimento de mais de 500 vagas para a prefeitura de Rio Branco, a Fundação de Apoio e Desenvolvimento ao Ensino, Pesquisa e Extensão Universitária no Acre (FUNDAPE) foi agraciada com o título de utilidade pública do Acre.

A concessão do título de Utilidade Pública a entidades, fundações ou associações civis significa o reconhecimento do poder público de que as instituições, em consonância com o seu objetivo social, são sem fins lucrativos e prestadoras de serviços à coletividade.

Em relação ao concurso da prefeitura, os candidatos que se sentiram prejudicados foram ao Ministério Público Estadual onde entregaram um pedido de investigação com mais de mil assinaturas. Eles querem uma explicação da FUNDAPE e da prefeitura de Rio Branco.