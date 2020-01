Agenda de Gladson em Cruzeiro do Sul é marcada por visita aos alagados e inspeção no hospital

O governador Gladson Cameli afirmou nesta sexta-feira, 10, em agenda em Cruzeiro do Sul, que no dia 15 de janeiro vai repassar recursos para a Oscip que administra o Hospital do Juruá e garantir o pagamento de dezembro dos servidores da unidade hospitalar.

Ele demonstrou irritação, com o que chamou de “tempestade em copo d’água porque houve um erro e um mês de atraso. Eu lembro de atraso de meses no governo passado e não vi essa confusão toda. Eu só espero que a Anssau não esteja com nenhuma certidão atrasada e possa receber o recurso”, alfinetou ele.

O Sindicato dos Enfermeiros do Acre marcou uma Assembleia Geral Extraordinária com a categoria para terça feira,14, tendo como pauta o indicativo de greve por causa do atraso.

Para Gladson, “a pressão não resolve nada e eu não via isso antes”.

Sobre o pedido de exoneração do coordenador da Regional de Saúde do Juruá, Roberto Holanda, o chefe do executivo disse que vai tratar do assunto pessoalmente com ele é disse que vai acelerar o processo de regionalização de fato da saúde no Juruá , incluindo autonomia financeira.

Em Cruzeiro do Sul, Gladson diz que não vai mudar uniforme escolar por pressão das malharias

Em entrevista na Rádio Juruá FM, o governador ainda na manhã de hoje que as empresas de malharia do Estado estão querendo modificar a farda estabelecida pelo governo do Estado “para se beneficiar por querer exigir uma melhor qualidade. Fizeram enquete pra mudar tudo. Estão pensando que o governo é o quê? Não há a menor possibilidade de eu trocar”, garantiu.

O governo do Estado vai doar mais de 320 mil uniformes para os estudantes com investimento de R$ 20 milhões. Cada aluno da rede pública vai ganhar dois uniformes. Gladson disse que os uniformes serão de melhor qualidade do que eram ” com tecido melhor e mais bonitas. E valorizando nosso brasão”.

Gladson diz que todas as prefeituras de cidades com alagação terão apoio do governo

Ainda na agenda, Cameli aproveitou para fazer uma visita acompanhando de membros da Defesa Civil a regiões afetadas pela cheia do Rio Juruá.

Na amanhã desta sexta-feira, 10, junto com o comandante do Corpo de Bombeiros, Coronel Batista e o prefeito de Cruzeiro do Sul, Ilderlei Cordeiro, o governador Gladson Cameli, percorreu de barco, trechos dos Rios Juruá e Môa.



O rio Juruá já transbordou alcançando 13,01 metros, atingindo famílias de seis bairros, mas nesta sexta-feira, está com 12,10 metros. Apenas uma família foi retirada de casa e levada para o aluguel social.

Gladson diz que o governo do Estado vai auxiliar todas as prefeituras das cidades atingidas por alegações. “O Estado está presente. Já ajudamos a prefeitura de Brasiléia e também vamos fazer parceria com a prefeitura de Cruzeiro do Sul seja com combustível ou qualquer outra necessidade”.

O prefeito Ilderlei Cordeiro ressalta que além de combustíveis, também é necessário apoio com relação à estrutura de abrigos e alimentação. “O Juruá baixou, mas há notícias de muita chuva nos próximos dias e o governador vindo ver a situação pessoalmente nos dá uma maior tranquilidade com relação ao apoio em caso de necessidade”.