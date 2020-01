Acre perde serviço de banco postal após fim de contrato entre Correios e Banco do Brasil

Os clientes acreanos acabam de perder o serviço de banco postal após o Correios no Acre e o Banco do Brasil encerraram o contrato que permitia o pagamentos, depósitos e outras transações nas agências do estado. O contrato era vigente até dezembro de 2019 e não foi renovado. As cidades prejudicadas são as que não possuem agência do banco, como Rodrigues Alves, Jordão, Santa Rosa do Purus e Porto Walter.

O serviço estava vigente no estado desde 2012, mas não foi renovado após nova proposta do Banco do Brasil ao Correios. Agora, a agência bancária deve oferecer ações para minimizar o prejuízo e auxiliar os clientes que necessitavam desse serviço. Alguns correspondentes serão habilitados para as pessoas possam sacar, pagar e realizar outros serviços, informou a superintendência ao portal G1/Acre.

O banco postal também foi suspenso em outras agências espalhadas pelo país, provavelmente devido ao processo de privatização pelo qual o Correios passa atualmente. Até mesmo pagamentos de aposentados eram feitos por meio desse serviço que acaba de ser suspenso.