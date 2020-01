Eliane sugere colocar dinossauros na entrada de Rio Branco

O Acre terminou 2019 comercializando o litro de gasolina com o segundo maior valor médio no País, perdendo apenas para o Rio de Janeiro.

Segundo levantamento do Departamento Intersindical de Estudos e Estatísticas (Dieese) em média o preço do litro da gasolina mais caro do país no mês passado foi comercializada no Estado do Rio de Janeiro custando em média R$ 4,97; seguida do Estado do Acre custando em média R$ 4,88; Minas Gerais (R$ 4,79); Rio Grande do Norte (R$ 4,78); Tocantins (R$ 4,74).

O estudo foi divulgado nesta quarta-feira (8), em Belém, apenas confirmando o que se tem visto há vários anos no Acre, onde os combustíveis sempre estão no topo dos mais caros do Brasil.