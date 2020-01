Saúde distribui 1,7 milhão de doses da vacina pentavalente

O governo do estado do Acre publicou na edição do Diário Oficial desta quarta-feira, 8, o calendário de feriados nacionais, estaduais e pontos facultativos ao longo de 2020.

Segundo a publicação, assinada pelo governador Gladson Cameli, o funcionalismo público acreano vai gozar de 7 feriados estaduais e 9 pontos facultativos em 2020, além dos feriados nacionais, já definidos no calendário do ano.

Os mais próximos são os feriados estaduais do dia do Evangélico, 23 de janeiro, seguido do dia do Católico, comemorado no dia seguinte, dia 24.

Confira o calendário completo: