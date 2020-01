Rio Acre vaza em Brasileia, mas sobe em Rio Branco e famílias devem deixar suas casas

Dois criminosos foram mortos, um ficou ferido e outro fugiu em uma área de mata após efetuarem um roubo e trocar tiros com a Polícia Militar na noite desta quarta-feira (8) no Ramal do Mineiro, na região da Vila Acre, em Rio Branco.

De acordo com informações da polícia repassadas a reportagem do ac24horas, os quatros bandidos que ainda não foram identificados. Armados, eles fizeram um roubo de um carro Voyage de cor vermelha, de um suposto motorista de aplicativo no município de Senador Guiomard e, em seguida, saíram em fuga pela rodovia AC-40 com destino a Rio Branco. A Polícia Militar foi acionada e saiu em perseguição aos criminosos que entraram no Ramal Bom Jesus, em seguida, os bandidos seguiram para o Ramal do Mineiro. Na perseguição os criminosos efetuaram vários tiros contra os policiais que revidaram. Os assaltantes entraram em uma chácara na tentativa de fugir pela área de mata, mas na troca de tiros com os policiais, três bandidos foram feridos a tiros e um conseguiu fugir na área de vegetação.

Três ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionada, ao chegar no local os paramédicos nada puderam fazer por um dos assaltantes que já se encontrava morto. Um outro criminoso foi atendido, mas no trajeto da ambulância ao Pronto Socorro de Rio Branco, não resistiu aos ferimentos e morreu na viatura. O terceiro bandido está em estado de saúde grave.

A área foi isolada pela Polícia Militar para os trabalhos dos peritos em criminalística. Na ação da Polícia foi apreendido dois revólveres calibre 38, uma escopeta e o veículo Voyage.

Os dois corpo foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos e identificação.

O caso segue sob investigação dos Agentes da Delegacia de Homicídios