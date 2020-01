Mesmo com dinheiro em caixa, veículos do Detran estão parados por falta de combustível

Antes de iniciar uma reunião com os deputados que compõem a base na Assembléia Legislativa, o governador Gladson Cameli chegou ao Palácio Rio Branco no final da tarde desta quarta-feira, 8, de bom humor, afirmando “não dou o Ribamar como fora da Casa Civil”.

A afirmação do governador dá a entender que ele ainda não aceitou a demissão do membro de governo mais próximo. “Eu pedi para ele repensar. Ele não está fora. Vamos nos alinhar nesses primeiros dias. Estou fazendo uma reunião com os deputados para agradecer e chegar a um entendimento que para erros que ocorreram no primeiro ano não ocorram mais”, explicou o chefe do executivo enfatizando que espera está mais próximo dos deputados.

Antes de subir as escadarias, Cameli comprou pipoca, tirou fotos e em um gesto diferenciado ainda deu R$ 50 para um grupo de jovens que estava próximo ao Palácio. Ele ainda sentou nas escadarias todo sorridente para comer.

Cameli destacou ainda que eventuais erros que possa ter cometido não podem ser colocados nas costas de Ribamar. “Acredito que tudo se resolve cm conversa”, disse respondendo o questionamento de que muitos deputados da base queriam Trindade fora do governo.

Ao ac24horas, Cameli afirmou ainda que pretende fazer um alinhamento estratégico com sua equipe justamente para evitar mal entendidos. “Acredito que o primeiro ano foi para arrumar a casa e agora temos que mostrar serviço. A população não pode esperar, disse o governador, que chegou acompanhado do deputado José Bestene e da Secretária de Comunicação, Silvânia Pinheiro.

Fotos: Sérgio Vale/ac24horas.com