Governo recua e vai apoiar Festa de São Sebastião em Xapuri

Um membro do Conselho Paroquial da Igreja Católica em Xapuri informou na noite desta quarta-feira, 8, que o impasse surgido após o governo do estado informar, na última terça-feira, 7, por meio da Secretaria de Estado da Casa Civil, que não ajudaria na realização da 118ª Festa de São Sebastião está em vias de ser solucionado.

A informação chegou à Paróquia de Xapuri por meio de um telefonema feito por um dos deputados da base do governo garantindo que todos os pedidos feitos pela organização do Novenário para a realização dos festejos serão atendidos pelo governador Gladson Cameli.

O parlamentar informou ainda que o pároco de Xapuri, Francisco das Chagas Monteiro, seria contatado ainda na manhã desta quinta-feira, 9, para tratar a respeito dos detalhes do apoio a ser prestado pelo governo para que o evento possa ser realizado dentro dos padrões que a importância da festa exige.

A notícia de que o governo do estado não apoiaria uma das duas maiores manifestações religiosas do Acre chegou à imprensa depois de a paróquia receber, por telefone, resposta da Casa Civil referente a um ofício encaminhado ao governo – protocolado no dia 30 de dezembro do ano passado – no qual a instituição religiosa solicitava a ajuda do Palácio Rio Branco.

No telefonema, a igreja de Xapuri foi informada de que o governo não tinha como atender os pedidos que consistiam em três carros de som, três tendas para serem colocadas em frente à igreja, quatro outdoors e seis banners para divulgação da festa. A solicitação é a mesma feita todos os anos ao governo do estado, segundo a coordenação da paróquia.

Também por telefone, a diretora de administração e finanças da Casa Civil, Rosimeire Ribeiro, explicou que a resposta negativa se deu em razão de o Estado não possuir contratos em vigor para o fornecimento dos serviços solicitados pela igreja. Ela disse ainda que uma solução estava sendo buscada para que a paróquia pudesse ser atendida.

Confirmando-se o apoio, Gladson Cameli manterá uma tradição do governo do Acre, em gestões anteriores, de atuar como parceiro nas manifestações religiosas do estado. No caso da maior e mais tradicional celebração a São Sebastião no Acre, estado e município têm, historicamente, sido apoiadores do evento católico, assim como também tem ocorrido nos eventos organizados pela comunidade evangélica.

Em Xapuri, a Festa de São Sebastião começa oficialmente no próximo sábado, dia 11, com uma grande carreata de abertura e a primeira celebração na praça que leva o nome do santo padroeiro da cidade. As programações desenvolvidas paralelamente pela igreja e pela prefeitura preveem uma série de eventos religiosos, culturais e esportivos.

A programação da igreja, além das celebrações diárias que culminam com a grande procissão do dia 20, terá a realização de quermesses, leilões, feiras, corais, apresentação da Banda de Música da Polícia Militar de Rio Branco e musical sobre a vida do mártir católico, entre outras atividades.

Entre os eventos programados pela prefeitura estão a 4ª Corrida Pedestre de São Sebastião, no dia 19, e a 4ª Copa São Sebastião, disputada entre os dias 14 e 17, na Praça da Juventude, reunindo competições de basquete, handebol, vôlei de areia e futsal. A prefeitura também promove a grande feira popular que reúne os tradicionais marreteiros dos mais diversos lugares do Brasil.