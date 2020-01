Galvez entra em campo na busca pela classificação para a próxima fase da Copinha

Às 11 horas da manhã, horário do Acre, o futebol acreano começa a decidir seu futuro mais famosa e importante competição de jovens do país.

O Galvez, representante do Acre na competição, volta a campo após conseguir uma vitória e uma derrota até agora na Copa São Paulo de Futebol Júnior.

Contra o Volta Redonda (RJ), o time acreano só precisa de uma vitória simples para avançar à segunda fase da competição.

O Imperador, como é chamado o time acreano, tenta repetir sua ótima campanha do ano passado, quando pela primeira vez um time do Acre conseguiu avançar à segunda fase do campeonato.

A partida acontece no estádio Ernesto Rocco, em Porto Feliz, interior de São Paulo.