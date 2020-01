Funcionários da Energisa são roubados enquanto prestavam serviço no Calafate

Dois funcionários que presta serviço para uma companhia elétrica foram roubados durante um assalto na noite desta quinta-feira (9). O crime aconteceu na rua Madureira, no bairro Novo Calafate, em Rio Branco.

De acordo com informações da polícia, os dois funcionários teriam ido até a região do bairro Calafate para estabelecer a energia elétrica de um consumidor. Ao chegarem ao local, um homem não identificado se aproximou dos trabalhadores e de posse de uma arma de fogo anunciou o assalto. Uma das vítimas demorou a entregar os pertences e foi agredida a coronhada. O criminoso subtraiu as carteiras, os celulares dos funcionários e do consumidor. Após a ação o bandido fugiu do local.

Policiais Militares estiveram no local em seguida colheram as características do autor do crime, fizeram rondas na região, mas ele não por foi encontrado.

As vítimas foram conduzidas à Delegacia de Flagrantes (Defla) para os devidos procedimentos.