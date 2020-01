Flanelinha é esfaqueado durante bebedeira na gameleira e recusa atendimento do Samu

Uma bebedeira entre “amigos” quase terminou em morte na tarde desta quinta-feira (9). Um flanelinha não identificado, foi ferido a golpes de faca na Gameleira, na rua Cunha Matos, no bairro Seis de Agosto, 2° Distrito de Rio Branco.

De acordo com informações da polícia repassadas a reportagem do ac24horas, a vítima e um grupo de amigos estava bebendo num banco na Gameleira, quando a vitima se desentendeu com um deles entrando em luta corporal. O agressor em posse de uma faca desferiu dois golpes que atingiu o flanelinha no abdômen e na perna direita. Após a ação o criminoso fugiu do local tomando rumo ignorado.

A ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, mas ao chegar ao local, o flanelinha não quis ser atendido pelo Samu. Vários Taxistas que conhecem a vítima tentaram várias vezes levar o homem a ambulância, mas ele fugiu.

Policiais Militares estiveram no local e após colher as características do agressor sairam em busca de prendê-lo, mas ele não foi encontrado.