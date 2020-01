Demanda por drone faz instituições de ensino ofertarem cursos na área

Equipamento é usado em diversos segmentos

Popularmente conhecidos no Brasil como drones, os Veículos Aéreos Não-Tripulados (VANTs), são bem aceitos pela capacidade de fazer imagens aéreas com qualidade. Por isso, vêm sendo usados em diversos segmentos, como no monitoramento no campo e na produção de vídeos de marketing.

Por conta do custo-benefício, os drones também vêm sendo usados, por exemplo, no cinema, na fotografia, construção civil e agropecuária – nessa, é uma das tecnologias empregadas no campo, onde o dispositivo ajuda a monitorar os hectares proporcionando maior agilidade na obtenção e apresentação dos dados de mapeamento, além de favorecer uma visão completa da lavoura e possibilitar um backup da área para futuras análises sazonais. Com isso, a atividade que era realizada em meses de trabalho passou a ser feita em poucos dias.

Esses equipamentos também são utilizados para lazer. No entanto, especialistas alertam que um drone não é brinquedo. Para controlar um equipamento do tipo é preciso ter licença aprovada pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), que dispõe de um regulamento para este fim. Também é preciso ter conhecimentos sobre a manipulação do aparelho.

Existe faculdade para aprender a controlar drone?

Cursos presenciais de curta duração, graduação e pós-graduação já oferecem aulas para o aluno aprender a comandar o aparelho e, até mesmo, cursos online de drone estão disponibilizando essas aulas. O arquiteto e fundador da CG Drone, Carlos Galassi, explica que cada escola tem sua carga horária própria de curso, sendo que a média de um módulo básico é de 16h. Os módulos abordam legislação para saber como operar dentro das normas ANAC, Anatel e Decea; manutenção do equipamento e funcionamento.

Os cursos de operação de drone estão aptos a emitir certificado com validade legal e o custo varia conforme o módulo e tipo de curso – online, curta duração, graduação ou especialização. Para os cursos de curta duração, por exemplo, o valor médio apresentado pelo mercado varia entre R$800 e 1.400.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil