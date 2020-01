Cruzeiro do Sul terá aparelho de Ressonância Magnética

Às 20 horas da noite desta quarta-feira, 8, já havia 12 pessoas na fila do Setor de Identificação de Cruzeiro do Sul para atendimento na manhã de hoje, 9, em busca da Carteira de Identidade.

A primeira da fila chegou ao local às 16h30min. Os usuários dizem que passar a noite no local é a única forma de conseguir senha para ter acesso ao documento, já que são atendidas apenas 30 pessoas por dia.

Débora Saraiva conta que já havia tentado chegar ao local ás 4:30 da manhã, mas não conseguiu senha, por isso resolveu chegar no setor as 4:30 da tarde. ” Trouxe cadeira, lençol e comida pra ficar aqui por que preciso da Identidade”.

Lucilene Souza tem outra reclamação: o setor só emite uma Carteira de Identidade por pessoa. Para conseguir a documentação dos 3 filhos, terá que dormir 3 noites no local com cada um deles . “É uma identidade por dia para cada pessoa. Se eu tivesse 5 filhos seriam 5 noites dormindo aqui”.

O coordenador do setor de Identificação do Juruá, o policial civil Jonas Oliveira, explica que são 30 senhas diárias porque só conta com dois servidores e duas máquinas para atender a grande demanda. Segundo ele, o Setor em Cruzeiro do Sul atende a população de 9 cidades da região, incluindo as 5 do Vale do Juruá, parte de Tarauacá, além de Guajará, Ipixuna e Eirunepé no Amazonas.

Para Jonas, a situação só será resolvida a partir do funcionamento do Centro de Atendimento ao Cidadão (CAC), nos moldes da OCA de Rio Branco. A Ordem de Serviço foi assinada pelo governador Gladson Cameli no dia 23 de dezembro e deverá ser concluída em julho.

“No novo local teremos mais gente e poderemos expandir o atendimento à população”, explica.

A emissão da primeira via da Carteira de Identidade é gratuita. A segunda via custa R$ 57,52 e o documento é entregue em até 15 dias em Cruzeiro do Sul.