Contratação de concursados da Polícia Civil deve ocorrer em março

O governador Gladson Cameli se reuniu no início da noite desta quarta-feira, 8, com apenas sete, dos 17 deputados que compõem a base de apoio ao Palácio Rio Branco na Assembleia Legislativa. Participaram do encontro que durou mais 1h30min, os deputados Manoel Moraes, Juliana Oliveira, Cadimiel Bonfim, Antônio Pedro, Whendy Lima, José Bestene e o líder do governo, deputado Gerlen Diniz. O Vice-governador Major Rocha entrou na sala no decorrer do encontro.

Cameli iniciou a prosa agradecendo a presença dos parlamentares e também lamentou o fato dos demais que compõem a base não estarem no encontro. Cameli reforçou que neste segundo ano de mandato que está mais próximo dos deputados e evitar “erros do passado”. Ele enfatizou ainda que sabia que poucos parlamentares participaria devido o recesso. “Mas devemos começar com os que tão aqui hoje”.

Ainda no encontro, Cameli destacou a importância do ainda Secretário da Casa Civil , Ribamar Trindade, que pediu demissão do cargo. “Eu não posso jogar tudo nas costas do Ribamar. Acredito que ele esteja estressado e quero contar com ele”, enfatizou.

No momento em que Gladson falou de Ribamar, alguns deputados reviraram os olhos, mas ao sair da sala de reuniões, o líder do governo, Gerlen Diniz, afirmou que os deputados presentes demonstraram apoio a manutenção de Trindade no cargo. “Ninguém é insubstituível, mas o Ribamar é importante, leal, é um dos esteios do governo e eu torço para que ele fique”. Diniz ainda reforçou ainda de apenas sete terem comparecido a reunião. Eu acho que vieram muitos, a maioria tá viajando por causa do recesso parlamentar. A base está Corsa. Aprovamos todas as demandas do governo em 2019 e temos a missão de 2020″, explicou.

No bate-papo, Cameli ainda pediu que os deputados se comprometam com o governo e que levem a mensagem de união para os demais colegas.”Não quero cometer os erros do passado e preciso da ajuda de vocês, frisou.