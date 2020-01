Colunista do ac24horas, Alex Thomas cria a lista das acreanas mais elegantes 2020; confira

A coluna de hoje é totalmente dedicada às mulheres mais elegantes e estilosas do Acre.

Não chamo somente de elegantes, porque este termo ficou um pouco fora de moda entendem?

Mulheres que deixam os salões da high society de Rio Branco mais bonitos, fazem a vida em sociedade mais prazerosa e, vamos combinar, que jamais ofereceram festa de adesão, por isso, pra mim, tira qualquer uma da lista.

Acreditem a escolha não foi nada fácil, devido a grande diversidade de nomes incríveis para ser citados e não esquecidos . A lista foi surgindo, (sem pretensão alguma de agradar a todos, pois isso seria impossível), mas revelando no final uma relação de mulheres absolutamente refinadas, felizes, bem vestidas, educadas e, claro, extremamente elegantes no significado mais amplo e sofisticado da palavra. Confira agora a lista das “Mais Elegantes de 2020”, porque próximo ano tem mais…

1 – Igara Formighieri

POR QUÊ É ESTILOSA?

E o bom gosto deve ser coisa de Igara. Ela é um verdadeiro combo, pois acerta não só no look, como no penteado e na maquiagem!

2- Maira, Sara e Paula Martinello

PORQUE ELAS SÃO ESTILOSAS?

As irmãs “Martinellos” também sempre figuram na lista de melhores vestidas das noites em Rio Branco, e isso confere lugar nesta lista. As irmãs mantiveram a elegância no comprimento longo no litoral brasileiro, fazendo um mix com estampas e o clássico modelo rendado.

3 – Ana Paula Cameli

POR QUÊ É ESTILOSA?

Fazia um bom tempo que nossas primeiras-damas não figuravam na lista das mais elegantes. Ana Paula Cameli tratou de acabar esse jejum de anos. E uma missão impossível encontrar sequer uma escolha falha da nossa primeira – dama. Nos corredores do poder seu gosto só melhorou com o tempo. Acertando em cheio no modelo gola alta, nossa primeira-dama tem postura para ousar nos detalhes fashionistas.

4 – Carina e Carol Tiburcio

PORQUE ELAS SÃO ESTILOSAS?

As irmãs Carol e Carina não cansam de sempre acertarem em cheio nos looks, e de encantar a todos com suas escolhas em qualquer evento em que as duas estejam. Nesse Reveillon as duas desfilaram com modelos em transparência e decotes na medida correta. Maravilhosas né?

5 – Marselha Salomão

POR QUÊ É ESTILOSA?

Marselha Salomão e reconhecida por sua elegância nos eventos, além, é claro, do seu talento na arquitetura. Mesmo depois do primeiro filho, a arquiteta não parece ter ganho peso na sua gravidez. No Reveillon ela acertou no modelo longo com renda e a bolsa assinado por Louis Vuitton.

6 – Fran Amorim

POR QUÊ É ESTILOSA?

E Fran Amorim? A veterana não podia faltar. Ela nunca desce do salto e é fã assumida de modelos longos, mas elegeu a saia com corte mais alto para o réveillon. Muito difícil ela errar nas suas escolhas…

7 – Dani Florencio

POR QUÊ É ESTILOSA?

Dani Florencio administra como poucas o mix de looks nacionais com internacionais de peso. Dani é bela, e zero engessada-careta, tendo de tudo um pouco no seu guarda-roupa.

8 – Islei Vidon

POR QUÊ É ESTILOSA?

Islei e plugada no que há de diferente. Seu estilo chic sem esforço inova em peças únicas e inesperadas.

9 – Jocely Abreu

POR QUÊ É ESTILOSA?

A apresentadora flerta com o clássico a la sixties e, às vezes, com o lado mais moderno dos anos 1960 ou algo super atual. Chic total…

10 – Priscila Nogueira

POR QUÊ É ESTILOSA?

Priscila tem gosto refinado e antenado. Sabe quebrar padrões estéticos como poucas.