Acreanos poderão ver a estação espacial na noite desta quinta-feira (9) , informa Friale

A secretaria estadual de educação garantiu que todos os alunos matriculados na rede pública de ensino do estado terão direito a, pelo menos, dois conjuntos dos novos uniformes gratuitamente em 2020. A proposta é que o fardamento comece a ser entregue assim que iniciar este ano letivo, já no próximo mês fevereiro, e siga gradativamente no decorrer deste ano, em até três meses.

De acordo com a secretaria, o custo com a produção do fardamento ficou em torno de R$ 20 milhões. As peças têm novo emblema e foram totalmente reformuladas. Os novos uniformes ainda estão em fase de confecção.

Serão aproximadamente 160 mil alunos de todas as modalidades, cada um recebendo dois uniformes ao longo do ano, o que representa a entrega de mais de 300 mil peças. A distribuição vai ocorrer por zoneamento, conforme os bairros nas escolas, ainda a ser definido e divulgado pelo estado.

As fardas serão diferenciadas pelas cores, conforme os níveis estudantis.