Rio Juruá apresenta vazante em Cruzeiro do Sul, informa prefeitura

No final da tarde desta terça-feira, 7, uma embarcação que transportava cerca de 17 toneladas de mercadorias de Cruzeiro do Sul para Porto Walter naufragou no Rio Juruá, próximo ao município de Rodrigues Alves.

Um sobrinho do proprietário do batelão, Israel Paiva, cita que o tio José Paiva, saiu do porto de Cruzeiro do Sul com três funcionários, e que, perto de Rodrigues Alves, perceberam um vazamento no casco da embarcação por onde entrou muita água.

Com o barco parado nas margens do Juruá, o grupo retirou uma pequena parte da carga do barco, que logo afundou. O prejuízo pode chegar a R$ 50 mil.

Em dezembro um batelão naufragou no Rio Môa e parte da carga foi saqueada.