Petecão torrou R$ 73,8 mil do cotão do senado com combustível em 2019

O site antagonista.com, em matéria assinada pelo jornalista Diego Amorim, edição desta quarta-feira, 08, informa que “em 2019, o senador Sérgio Petecão, do PSD do Acre, torrou R$ 73,8 mil reais referentes a despesas com combustíveis. Segundo a reportagem, uma média de R$ 202,1 reais por dia“. É praticamente como se todo santo dia o senador enchesse um tanque”, diz Diego.

Petecão apresentou para ressarcimento 9 notas ficais com os seguintes valores: R$ 8.210 (janeiro), R$ 8.400 (março), R$ 8.020 (abril), R$ 8.700 (maio), R$ 8.700 (julho), R$ 8.300 (agosto), R$ 7.900 (setembro), R$ 7.500 (outubro) e R$ 8.150 (dezembro).

Sobre os gastos o senador disse que “essas notas são referentes ao consumo do mês, ao gasto de combustível aqui no estado. Aí eu compro durante o mês e, no final do mês, o cara me tira uma nota do que eu consumi. Eu tenho vários carros, uma caminhonete, tenho vários carros, uma van… São os carros que me dão apoio aqui no estado, no meu gabinete. Em Brasília, eu não gasto porra nenhuma”.