Ministério Público lança podcast para divulgação de notícias e conteúdos exclusivos

A partir desta sexta-feira, 11, o Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), lança mais um canal de comunicação e acesso ao cidadão. O Podcast do MPAC estará disponível inicialmente na plataforma digital Spotify e no site da instituição, com notícias diárias, serviços, conteúdos educativos e entrevistas exclusivas que irão ao ar uma vez por semana.

O objetivo é ampliar o alcance da comunicação e disponibilizar uma mídia de fácil acesso, que pode ser ouvida no computador ou no celular, com ou sem internet, a qualquer hora e em qualquer lugar.

“Compreendendo o cenário de crescimento das informações online, criamos Podcast do MPAC. Queremos nos aproximar cada vez mais do cidadão. Estamos adotando um modelo de podcast que pode ser compartilhado nas plataformas de mensagens instantâneas e facilmente baixado em smartphones e site. Essa é uma mídia democrática e tem um aspecto de inclusão e acessibilidade, pois levará o nosso conteúdo à pessoa com deficiência visual”, destacou Kátia Rejane de Araújo Rodrigues, procuradora-geral de Justiça do MPAC.

Kátia Rejane ressaltou ainda que o uso dos posdcasts se soma a outros instrumentos de comunicação já utilizados pelo órgão com o objetivo de ampliar o acesso à informação e dar transparência aos atos de interesse público. Um destaque apresentado pela procuradora-geral de Justiça é a utilização das mídias sociais, cujo Instagram institucional teve aumento de 868% na quantidade acessos nos últimos três anos.

“Esta é mais uma inovação que vamos disponibilizar para facilitar o acesso e a comunicação com os cidadãos”, evidenciou a procuradora-geral de Justiça.

O Podcast do MPAC vai estrear com entrevista da procuradora-geral de Justiça, Kátia Rejane de Araújo Rodrigues, abordando a autocomposição, uma inovação implantada em sua gestão, que consiste na resolução de conflitos através da mediação, e tenta evitar a judicialização de processos por meio de acordo e conciliação.

Interação

O canal de áudio vai disponibilizar ao ouvinte conteúdo exclusivo, oferecendo ainda a possibilidade de interação, basta o usuário optar por seguir o podcast para receber notificação a cada novo episódio. O ouvinte também poderá sugerir temas, entrevistados, fazer críticas ou comentários sobre cada episódio. E só mandar sugestão para o e-mail [email protected]

Podcast

É uma mídia de transmissão de conteúdo por áudio, como se fosse uma rádio, mas em que o ouvinte escolhe o tipo de assunto e o horário que quer ouvir – o chamado on demand (sob demanda). O podcast surgiu nos Estados Unidos em 2004, mesmo ano que teve início no Brasil. Recentemente, a mídia ganhou mais visibilidade e interesse por empresas, veículos de comunicação e instituições de ensino, ampliando as temáticas e formatos, que era mais ligado à cultura pop, cinema, game e tecnologia.