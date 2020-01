Jovem é ferido com 4 tiros durante assalto a comércio no 2° Distrito

O jovem James Silva dos Santos, de 21 anos, foi ferido com quatro tiros na manhã desta quarta-feira (8) durante um assalto ao comercial Bigode, no bairro Jacarandá, no 2°Distrito de Rio Branco.

De acordo com informações da polícia repassadas a reportagem do ac24horas, James estava trabalhando no comércio quando dois homens não identificados, membros de uma facção, chegaram na frente do comércio, entraram, e em posse de uma arma de fogo anunciaram o assalto, roubaram todo dinheiro do caixa e em seguida feriram o funcionário com quatro tiros que atingiram a mão, ombro, peito e de raspão no rosto. Após a ação os criminosos fugiram do local.

A ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, quando os paramédicos chegaram ao local a vítima já havia sido conduzida por uma pessoa em um veículo ao Pronto Socorro de Rio Branco. O estado de saúde de James é estável.

Policiais Militares estiveram no local e após colher as características dos autores do crime fizeram rondas na região em busca de prendê-los, mas ninguém foi encontrado.

O caso segue sob investigação da Delegacia de Homicídios e proteção à Pessoa (DHPP).