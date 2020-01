Governo divulga feriados e pontos facultativos em 2020

Curso para formação de eletricistas tem 30 vagas disponíveis para Rio Branco; Inscrições vão até dia 09

O SENAI, em parceria com a Energisa, abriu processo seletivo para o curso de formação de eletricistas de redes de distribuição de energia elétrica em Rio Branco. Ao todo, serão 30 vagas e é necessário ter ensino médio completo ou em andamento, além de idade mínima de 18 anos, para participar do certame e ter experiência comprovada na área de eletricidade/energia. As inscrições podem ser realizadas no balcão de atendimento da Escola SENAI, no bairro Cadeia Velha, das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30.

O curso é uma oportunidade para aqueles que querem se qualificar e estar preparados para as futuras possibilidades do mercado. Acesse o edital no site www.senaiac.org.br e tenha mais informações. A lista com os nomes dos alunos classificados também será divulgada no site. Período de inscrição dos candidatos: 6 a 9 de janeiro.

Inscrições: Escola SENAI – Avenida Epaminondas Jácome, 1260, Cadeia Velha – Rio Branco.

Contato: (68) 99985-3936