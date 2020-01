Governo adia Dia do Católico e prejudica Festa de São Sebastião

Depois da informação feita por meio da Casa Civil de que o governo do estado não poderia atender ao pedido de apoio logístico feito pela paróquia de São Sebastião, de Xapuri, para a realização da festa do santo padroeiro da cidade, mais uma medida tomada pelo Palácio Rio Branco vai de encontro com os interesses da coordenação do Novenário, que acontece a partir do próximo dia 11.

No calendário oficial de feriados e pontos facultativos para o ano de 2020, publicado na edição desta terça-feira, 7, no Diário Oficial do Estado do Acre, o governo adia o feriado do Dia do Católico, que ocorre no mesmo dia do ponto alto da Festa de São Sebastião, 20 de janeiro, que cai este ano em uma segunda-feira, para a sexta-feira seguinte (24/1), o que impedirá muita gente de se deslocar a Xapuri em razão do trabalho.

O Dia do Católico foi criado em 2016, por meio de Lei Estadual 3.137, o que veio garantir, indiretamente, que o ápice da Festa de São Sebastião ocorresse todos os anos em um feriado. A medida desagrada a organização do evento, que considera que o deslocamento de romeiros e visitantes à cidade neste 20 de janeiro será prejudicado pelo adiamento do feriado.

Oficialmente, a paróquia de Xapuri não fez nenhuma manifestação a respeito da medida governamental ou afirmou se vai solicitar que o feriado do Dia do Católico seja mantido na data original. A reportagem não conseguiu entrar em contato com ninguém no governo do estado para falar a respeito do assunto.