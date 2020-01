FPM de 2020 cai nesta sexta-feira (10) na conta das prefeituras do Acre

Os servidores do Hospital do Juruá, em Cruzeiro do Sul, ainda não receberam o salário de dezembro. O médico Theobaldo Dantas, representante da categoria e responsável pela UTI do Hospital do Juruá, usou suas redes sociais para expor o problema. Relatou o atraso, o Natal sem ceia dos servidores e a escassez de antibióticos e insumos na Unidade Hospitalar.

O médico diz que “os funcionários passaram Natal e ano novo lisos. O pagamento está atrasado porque o Hospital do Juruá, está sem repasse. Em novembro repassaram o valor incompleto e dezembro ainda não foi repassado. A crise de instalanda e já há escassez de antibióticos e insumos no Hospital. O atual governo falou tanto do outro do passado e está indo pelo mesmo caminho”, afirmou.

A Irmã Nair, diretora da Organização Social de Interesse Público – Ocip Associação Nossa Senhora da Saúde, confirmou o atraso no repasse do governo do Estado á Associação e também a redução no valor do repassado em novembro. ” Mas nós somos parceiros do governo do Estado e não queremos criar polêmica “, citou a religiosa.

A porta-voz do governo do Estado, Mirla Miranda, disse que o repasse para a Ansau só poderá ser feito no final do mês, “quando o Orçamento do Estado será aberto”. Mirla disse que o repasse será referente ao restante de novembro e o mês de dezembro.