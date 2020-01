Enfermeiros do Hospital do Juruá poderão deflagrar greve por atraso de pagamento

Os enfermeiros que trabalham no Hospital do Juruá em Cruzeiro do Sul poderão entrar em greve a partir da próxima terça-feira, 14, por causa do atraso no pagamento de dezembro.

O presidente do Sindicato dos Enfermeiros do Estado do Acre, Jebson Medeiros, convocou uma Assembleia Geral Extraordinária com os enfermeiros da unidade hospitalar para as 18 horas do dia 14, tendo como pauta o indicativo de greve pelo atraso do pagamento do salário dos profissionais .

Em ofício à procuradora da Oscip Associação Nossa Senhora da Saúde- Anssau, que gerencia o Hospital, irmã Nair Teresinha, o presidente do Sindicato dos Enfermeiros, Jebson Medeiros, pediu a liberação de espaço na unidade hospitalar, para a realização da Assembléia com a categoria.

A Irmã Nair, confirmou ao ac24horas, o atraso no repasse do governo do Estado á Oscip e também a redução no valor repassado em novembro. “Mas nós somos parceiros do governo do Estado e não queremos criar polêmica “, citou a religiosa.

A porta voz do governo do Estado, Mirla Miranda, disse que o repasse para a Anssau só poderá ser feito no final do mês, “quando o Orçamento do Estado será aberto”. Mirla disse que o repasse será referente ao restante de novembro e o mês de dezembro.