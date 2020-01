Emater anuncia concurso para preenchimento de 150 vagas na área de técnicos agrícolas

O diretor presidente Tião Bocalom, da Empresa de Extensão Agrícola do Estado do Acre (EMATER) anunciou que está previsto para esse ano a realização de concurso público para preenchimento de 150 vagas para técnicos agrícolas que serão contratados pelo Governo do Estado.

O anúncio do concurso público foi realizado após uma visita de Bocalom ao Secretário de Educação, Cultura e Esportes (SEE), Mauro Sérgio, que tratou de discutir parcerias entre os dois órgãos.

De acordo com Bocalom, o concurso está sendo preparado e os novos profissionais contratados farão parte da equipe que deve atender os agricultores acreanos.

Segundo Tião Bocalom, o trabalho está sendo preparado para que o certame seja realizado já agora em janeiro e que os aprovados possam ser empossados rapidamente a fim de que os projetos agrícolas do Governo do Estado, inclusive, aquele baseados no agronegócio, sejam realizados o mais rápido possível.

Com informações da Contilnet