Em Xapuri, Rio Acre passa dos 12 metros, mas situação ainda é “tranquila”, diz Defesa Civil

A prefeitura de Rodrigues Alves, por meio da Secretaria de Obras, aproveita a estiagem do inicio do ano para reduzir os pontos críticos e atoleiros dos ramais. As estradas vicinais são revestidas com uma camada vegetal para a garantia da mobilidade e do escoamento da produção agrícola mesmo no inverno Amazônico.

O trabalho começou no eixão que liga a cidade às comunidades da Nova Cintra, Luzeiro, Pucallpa e Foz do Paraná dos Mouras.

O objetivo do prefeito Sebastião Correia é “aproveitar os dias de sol para seguir com o serviço de manutenção dos nossos ramais para não haver interrupção no tráfego e escoamento dos produtos agrícolas”, disse.