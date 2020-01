Com saída de Ribamar, MDB deve se reunir com Gladson para definir cargos no 1º escalão

O núcleo duro do MDB acreano deve se reunir com o governador Gladson Cameli ainda esta semana para definir qual seria o papel do partido na gestão do governo, levando em conta que a executiva não considera que as secretárias Maria Alice (Gestão e Planejamento) e Eliane Sinhasique (Turismo e Empreendedorismo), que ocupam cargos no 1° escalão, não seriam indicações da sigla, mas sim decisões pessoais do governador.

Cameli teria convidado a executiva para uma conversa definitiva logo após a saída do Secretário da Casa Civil, Ribamar Trindade. A expectativa é uma dança das cadeiras ocorra no secretariado de Cameli e o encontro com o partido do deputado federal Flaviano Melo seria um divisor de águas para quem sabe o partido possa abraçar de fato o governo de Gladson.

O ac24horas apurou que existe dentro do partido uma corrente que é contra a sigla indicar nomes para assumir cargos estratégicos no governo e esse pensamento vem ganhando força nos últimos dias. A alegação principal é a proximidade das eleições de 2020. O MDB deve lançar candidatos a prefeitos em pelo menos 18, dos 22 municípios acreanos e uma aproximação agora com a gestão estadual poderia atrapalhar arranjos políticos.

“Eu acho que demorou demais essa reunião para definir isso. Existe um grupo no partido que é contra, porém tem alguns que ainda resistem. Vamos aguardar como será o encontro”, disse um emedebista ao ac24horas que não quis se identificar.

Nos corredores do Palácio Rio Branco existe a tese que a uma minirreforma administrativa possa ocorrer para desmembrar a Secretaria de Planejamento e Gestão (Seplag), para que volte a ser duas. Com isso, o MDB ganharia mais um espaço, provavelmente no planejamento. No partido ainda não existe um nome de consenso para tal pasta.