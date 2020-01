Sena Madureira segue recebendo serviços de drenagem e infraestrutura nas ruas

Na leitura de hoje, 7 de janeiro, os pontos de monitoramento localizados na Bacia do Rio Purus apresentaram elevação do nível na leitura das 7 horas, exceto Manoel Urbano.

A plataforma de monitoramento localizada em Santa Rosa apresentou falha para níveis de rio.

De acordo com as cotas de inundação, o Rio Caeté em Seringal Guarany encontra-se em Alerta Máximo, conforme Sistema de Alerta TerraMA², que é a plataforma usada pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema).

O Rio Caeté marcou 15,02 metros na medição desta manhã. A cota de alerta é de 14 metros.

Não houve registro de chuvas significativas nas últimas 24 horas na região.