O jogo vai começar!

Pelo andar da partida a eleição este ano na capital caminha para um final (segundo turno) entre a prefeita Socorro Neri e o ex-reitor Minoru Kinpara. Porém, é necessário aguardar a movimentação do PT (que pode vir com candidatura própria), bem como saber para que lado vai mesmo o PSD. O senador Sérgio Petecão testa uma aliança com a prefeita Socorro Neri (PSB) ou com Roberto Duarte. Também pensa lançar candidato próprio. Até o ex-prefeito Raimundo Angelim, do PT, já foi sondado por Petecão para integrar o seu partido. A cada dia novos nomes vão surgindo: Pedro Longo, Vanda Milani, Jarbas Soster, Sanderson Moura e Luziel Carvalho. Daniel Zen, do PT, já aceita discutir a possibilidade. Até agora as candidaturas mais sólidas são as de Minoru, Duarte e Socorro. Os demais ainda patinam no campo das possibilidades.

“Não existe mágoa em política, existe interesse”, (Raimunda Frota, minha comadre)

. Ás vezes, o mal de quem ganha uma eleição, principalmente para o executivo é que se sente dono poder.

. Quebra acordos, esquece compromissos e faz de conta que as promessas de campanha serão facilmente esquecidas nos próximos quatro anos pelos aliados e eleitores.

. Uns até se voltam contra seus mentores políticos.

. Como diz o velho jargão político:

. É a criatura se voltando contra o seu criador.

. Mas, o ano da reeleição chega e com ele outro jargão político cunhado pelo ex-presidente Lula na década de 80.

. “Chegou a hora da onça beber água”.

. Outro ditado também bastante comum usado pelo povo contra os políticos é:

. “Caganeira não só dá uma vez”!

. Em Cruzeiro do Sul, por exemplo, a jiripoca tá piando, a cobra tá fumando e a porca torcendo o rabo.

. Durante uma entrevista em emissora local, o ex-prefeito Vagner Sales (MDB) admitiu que realmente a justiça tem razão ao julgar ele e Ilderlei Cordeiro porque (eles) estavam cometendo crime eleitoral, sim.

. Como se dizia antigamente, o prefeito Ilderlei cantou o Vagner para o pau e ele aceitou; briga de cachorro grande pequinês não passa perto.

. Shiiii…!

. Durante encontro casual com Cesário Braga, presidente do PT, ele declarou que o partido não lançará candidato antes de sentar com a prefeita Socorro Neri (PSB).

. Continua sustentando que a aliança com ela continua!

. Ao menos na gestão!

. Santa ingenuidade!

. Cada eleição é uma eleição diferente, apesar dos atores serem quase sempre os mesmos.

. Jorge, Binho, Angelim e Daniel Zen estão se movimentando.

. Aliás, Zen deverá ser o candidato do PT à prefeitura de Rio Branco.

. Só anotem!

. Seguimento do PSD, liderado por Solino Matos, defende o nome de Marfisa Petcão para disputar a eleição.

. Dos partidos que compõe a base política do governo o nome mais forte continua sendo o do professor Minoru Kinpara.

. No outro campo, o da prefeita Socorro Neri segue firme, mas só fala na hora certa.

. Nunca escondi de ninguém que na minha opinião a ex-deputada Leila deveria se preservar para eleições futuras como, por exemplo, estadual ou federal em 2022;

. Leila ainda é uma liderança de muito peso não só em Brasiléia, mas Assis Brasil, Epitaciolândia, Xapuri.

. Na última eleição beliscou votos em Capixaba e Rio Branco!

. Por falar em Xapuri, até os políticos de oposição estão elogiando a gestão do prefeito Bira Vasconcelos.

. Consta que o prefeito de Capixaba, o Joãozinho do MDB, desistiu de disputar a reeleição por falta de condições e de votos.

. O MDB resolveu arreganhar os dentes nas eleições desse ano; acredita estar com a bola toda!

. Quem sabe, né?!

. As urnas vão cantar, bom dia!