Ministério da Defesa constrói casas de apoio à mulher em municípios do Acre

O Parque Nacional de Foz do Iguaçu, no Paraná, bateu recorde de visitação em 2019 e o Acre colaborou muito para esse desempenho, já que está entre os que mais turistas enviaram para a reserva localizada na tríplice fronteira Brasil-Paraguai-Argentina.

O Acre foi o 15º Estado a enviar mais visitantes ao parque. Nada menos 7.929 pessoas declararam ter o Acre como origem ao passear pelo local no ano passado. Os acreanos foram em número superior ao dos Estados do Mato Grosso, Paraíba, Pará, Rondônia, Alagoas, Maranhão, Sergipe, Amazonas, Piauí, Tocantins, Roraima e Amapá. Os dados são da Agência de Notícias do Paraná.

No total, o parque recebeu 2.020.358 turistas em 2019. É o recorde de visitações na unidade de conservação e a primeira vez da história em que as catracas giraram mais de dois milhões de vezes. O aumento de turistas brasileiros e estrangeiros foi de cerca de 6,6% em relação a 2018, quando o parque atingiu a marca de 1.895.501 pessoa.

Origem dos turistas no Parque Nacional do Iguaçu por Estado brasileiros em 2019:

São Paulo: 402.205

Paraná: 314.859

Santa Catarina: 66.897

Rio de Janeiro: 60.234

Rio Grande do Sul: 50.135

Minas Gerais: 36.710

Bahia: 15.022

Pernambuco: 13.385

Mato Grosso do Sul: 12.749

Ceará: 11.978

Goiás: 10.933

Espírito Santo: 9.981

Distrito Federal: 9.682

Rio Grande do Norte: 9.001

Acre: 7.929

Mato Grosso: 7.536

Paraíba: 5.668

Pará: 5.360

Rondônia: 4.000

Alagoas: 3.669

Maranhão: 3.581

Sergipe: 3.176

Amazonas: 3.101

Piauí: 2.285

Tocantins: 1.759

Roraima: 1.004

Amapá: 975