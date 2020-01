Menino de 3 anos realiza sonho de conhecer os Bombeiros no dia do seu aniversário

Mais uma criança rio-branquense teve o sonho realizado por militares do Corpo de Bombeiros. Desta vez, o pequeno João Eliton, de 3 anos. Fã do ofício, o menino pediu uma festinha de aniversário com tema de Bombeiros. Foi então que os pais tiveram a ideia de solicitar à corporação a presença dos militares na festa.

Morador do bairro Mocinha Magalhães, na capital acreana, João contou com o apoio do comandante-geral, coronel Carlos Batista, para conseguir comemorar seu aniversário ao lado dos ídolos. A festa ocorreu no sábado, dia 4. Uma guarnição do 3º Batalhão, comandada pelos sargentos Rúrio Guiwel e Weverton da Silva Brito, foi até a casa do aniversariante.

Para o comando vale a pena quebrar o protocolo em prol de boas causas, principalmente envolvendo crianças. “Realizar o sonho de uma criança nos faz sentir mais dignos do trabalho. Levantar cedo para ir ao quartel é a possibilidade de mais alegrias”, relatou o Sargento Rúrio Guiwel.

A mãe do aniversariante, a senhora Sebastiana Queiroz, agradeceu a presença dos militares que atenderam ao pedido do filho.

Fonte: Agência de Notícias do Acre