Jorge Viana e Marcus Alexandre conspirando nas sombras dos bastidores da política

O ex-prefeito de Rio Branco, Marcus Alexandre (PT), está recolhido e não trata de política. Certo? Errado! O ex-senador Jorge Viana (PT) não tem feito nenhum movimento político, na espera de uma decisão da prefeita Socorro Neri (PSB), se disputará ou não a reeleição. Certo? Errado!Marcos e Jorge estão mais que ativos e conspiram nas sombras dos bastidores para viabilizar uma candidatura própria do PT à prefeitura de Rio Branco. E para isso foram buscar, inclusive, a ajuda do ex-governador Binho Marques. Segundo boa fonte do PT ambos estão em plena articulação paralela – sem envolver diretamente a atual direção regional petista – na cruzada pelo convencimento do ex-prefeito Angelim a aceitar disputar a PMRB na eleição deste ano. Foi revelado ao BLOG DO CRICA de que a princípio Angelim estava relutante, mas consta de que, ele já admite a possibilidade, faltando apenas convencer familiares, contrários à idéia. O que tem levado os dirigentes petistas a ter um candidato do partido à PMRB, é o fato de que deve vir orientação nacional a que o PT seja obrigado a lançar candidaturas nas capitais. Este também é o sentimento da tendência majoritária do PT, a DR-DEMOCRACIA RADICAL, já demonstrada por um dos seus maiores expoentes, Nepomuceno Carioca, que chegou a declarar que o PT terá candidato a prefeito da capital em qualquer cenário. Não é demais dizer que há já um bom caminho percorrido para que o ex-prefeito Raimundo Angelim venha a ser o nome do PT na disputa da PMRB, na eleição deste ano. Falta só o xeque-mate.

SONHO DAS ARÁBIAS

O fato dos dirigentes do PT dizerem que somente se pronunciarão oficialmente sobre a eleição municipal depois que a prefeita Socorro Neri se manifestar se sairá ou não à reeleição, embute um sonho das arábias, no qual ela não sendo candidato apóie uma candidatura do PT à PMRB.

TERRA DE MURO BAIXO

Quando se trata de política Rio Branco é terra de muro baixo, um segredo não dura 24 horas. E na questão do PT, não se trata nem de segredo, os seus dirigentes não escondem mais seus movimentos, o próprio JV postou fotos de reuniões com os cardeais do partido e empresários.

CENÁRIO A SER TRABALHADO

A prefeita Socorro Neri, que ainda não falou sobre o que fará na eleição municipal, se for candidata à reeleição tem que se preparar para ter um candidato petista como adversário.

DEU CADEIA EM TODO MUNDO

Os prefeitos presos e afastados dos cargos, no ano passado, tiveram como base das denúncias que responderam na justiça o uso para compras das chamadas “caronas de licitação”. No atual governo a “carona” virou moda dos secretários, este é um caminho perigoso a quem trilha.

FOCADA NA GESTÃO

A pré-candidata a prefeita, deputada federal Vanda Milani (SD), que teve uma gestão marcante quando comandou o MP, está otimista quanto à sua campanha para a prefeitura da capital, diz que a PMRB ficará com um divisor de águas: antes e depois da sua administração.

PORTA ABERTA

O BLOG perguntou ontem ao presidente do MDB, deputado federal Flaviano Melo, acerca dos comentários de que a ex-deputada Leila Galvão pode se filiar ao partido e disputar a prefeitura de Brasiléia na eleição deste ano. Foi pragmático: – se vier, será recebida com tapete azul.

NADA DECIDIDO

Outras pontes envolvidas na articulação me garantiram ontem que não está nada decidido por parte da ex-deputada Leila Galvão, mas que o MDB está trabalhando seu convencimento. A fonte informou ainda que, a cúpula do MDB deverá lhe fazer uma visita para o convite oficial.

CAMPO DA ESPECULAÇÃO

Se a Leila Galvão será ou não candidata a prefeita de Brasiléia está ainda no campo da especulação.

“POR MIM FICA”

Com o retorno á cidade do chefe do gabinete civil, Ribamar Trindade, deve acontecer sem delongas a conversa com o governador Gladson Cameli para resolver a sua situação: se fica no cargo ou não. O governador Gladson Cameli comentou, ontem: – Por mim, o Ribamar fica.

NÃO FOI SURPRESA

Para quem acompanha a ação da prefeita Socorro Neri não foi surpresa aparecer como melhor gestora da Região Norte e a quarta do Brasil, no tocante ao cumprimento de promessas. Não é fácil conquistar o patamar administrando uma prefeitura numa crise e com poucos recursos.

SONHAR NÃO CUSTA NADA

O governador Gladson Cameli disse ao BLOG DO CRICA que a partir de agora vai fazer política. A primeira iniciativa será chamar todos os dirigentes de partidos aliados para um jogo aberto sobre as eleições para a PMRB. Vai tentar a unificação em torno de uma candidatura única.

AGUARDAR O SEGUNDO TURNO

Revelou ainda na conversa antes da virada do ano de que sabe que será difícil de conseguir juntar todos os aliados no mesmo palanque para a disputa da prefeitura da capital, e que isso não sendo possível deverá se guardar para apoiar quem for para o segundo turno da eleição.

FORA DE ESQUADRO

É apenas uma tentativa para dizer que não foi feita. Mas o Gladson sabe que, a chance de ter uma candidatura única é zero. A legislação eleitoral força aos partidos a terem candidatos próprios para atingir a Cláusula de Barreira. Pode se preparar para uma guerra entre aliados.

NOMES POSTOS

Deputada federal Vanda Milani (SD), deputado Roberto Duarte (MDB) e professor Minoru Kinpara (PSDB) são nomes sacramentados no campo do governo para disputar a PMRB.

CONVERSA FRANCA

O primeiro partido a ser chamado para uma conversa política franca no calendário traçado pelo governador Gladson é o MDB. Quer ouvir os queixumes e mostrar que o partido tem sim participação em vários cargos importantes do governo, no que de fato tem razão de sobra.

COMPASSO DE ESPERA

O senador Sérgio Petecão (PSD) deixou as conversas políticas de lado e foi curtir uma pescaria no alto Rio Iquiri, onde nesta época abundam as pescadas. Disse que, os movimentos que era para fazer sobre a sucessão municipal já foram feitos é que vai aguardar o quadro ficar claro.

CHAPA DE VEREADORES

Petecão tem como principal preocupação no momento montar uma forte chapa de vereadores. Só depois disso é que vai tratar de alianças para a prefeitura da capital.

NÃO PODE ERRAR

O senador Sérgio Petecão (PSD), que tem como meta disputar o governo em 2022, numa eventualidade do Gladson Cameli não tentar a reeleição, não pode repetir o erro do apoio à candidatura desastrada do Fernando Melo à PMRB, tem que pensar bem sua aliança.

COLADO COM O MDB

O PCdoB já tem dois municípios certos onde estará no mesmo palanque do MDB: Porto Walter e Sena Madureira. No Bujari, ainda está em fase de discussão a coligação com o MDB.

SITUAÇÃO COMPLEXA

O deputado Edvaldo Magalhães (PCdoB) me disse que em Cruzeiro do Sul o seu partido se encontra num dilema. Dificilmente, haverá uma candidatura de terceira via. Ressaltou que tem afinidades tanto com o prefeito Ilderlei Cordeiro, cujo vice é o professor Zequinha, oriundo dos comunistas, como com o grupo do ex-prefeito Vagner Sales, por isso não definiu apoio.

TAMBÉM INDEFINIDO

O deputado Luiz Gonzaga (PSDB) tem posição definida sobre a eleição para a prefeitura de Cruzeiro do Sul: o PSDB vai apoiar quem for o candidato do governador Gladson Cameli.

ALIANÇA IMPROVÁVEL

É improvável que o PSDB vá apoiar a candidatura a prefeito a ser lançada pelo grupo do ex-prefeito Vagner Sales (MDB). Por um raciocínio lógico: o vice-governador Major Rocha mira o Senado em 2022, e, o mesmo ocorre com a deputada federal Jéssica Sales (MDB).

QUASE NULA

Perguntei ontem a uma figura importante do governo qual a possibilidade do secretário Thiago Caetano vir a ser candidato a prefeito de Rio Branco pelo PROGRESSISTAS, e a resposta foi curta: “quase nula”. Acha que não há tempo para popularizar o seu nome até a eleição.

TEM QUE TER APOIO POPULAR

Esta nova estratégia da Segurança de fechar todos os acessos e saídas da cidade, bem como os pontos de conexão com a fronteira, deve receber o apoio de todos. Por estes pontos é que passam as drogas e carros roubados. Não se pode ter melindre ao ser abordado numa blitz.

NÃO PODE SER TEMPORÁRIA

Esta medida não pode ser temporária, mas efetiva, porque caso contrário fica naquela de enxugar gelo, agindo quando a violência aumenta. Também tem de rastrear e punir quem divulga no ZAP o local de blitz, para servir de exemplo. Olhando as redes sociais se notam muitas queixas que se está passando por estes postos policiais sem uma abordagem ampla.

ROUBOS CONTINUAM

Em que pese todo o aparato os crimes contra o patrimônio continuam a acontecer na cidade.

DESAFIO NA MESA

O governador Gladson Cameli começa 2020 com um desafio na mesa: fazer decolar para melhor, o atendimento na área de Saúde, até aqui sem avanços. Na Segurança avançar mais do que avançou, porque inexiste na população o sentimento que se está seguro. E o setor do agronegócio que patinou e não saiu do atoleiro. São três áreas que precisam decolar.

RECURSOS NÃO FALTAM

Recursos para a Saúde, Segurança e Agronegócio, o governador tem dito que não faltam. E por qual razão não deslancham? Passou da época de culpar a herança do PT, não é mais governo.

FOCADO NA AGRICULTURA

O deputado federal Alan Rick (DEM) é da bancada federal um dos mais focados na Agricultura, já liberou para o setor mais de R$ 11 milhões para a compra de equipamentos, para a maioria dos municípios acreanos, e se ressalte: sem olhar a cor partidária.

FRASE DO DIA

“Falar é bom e calar é melhor, mas ambos são desagradáveis quando levados ao exagero”. La Fontaine.