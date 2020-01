Gladson inaugura Ciosp de Acrelândia e faz entrega de equipamentos para segurança

O subsecretário de Educação do Acre, Márcio Matos Mourão, contesta os dados que põem o governo de Gladson Cameli como o pior do País, já que não cumpriu, no primeiro ano de mandato, nem 6% de mais de 60 metas que apresentou em plano de governo.

Mourão disse que o primeiro ano do governo foi extremamente positivo e com avanços na contratação de professores, infraestrutura das escolas, apoio a estudantes e melhoria do ensino, entre outras ações.

A plataforma “Promessa dos Candidatos” é uma iniciativa do portal G1 para analisar, ano a ano, o cumprimento dos objetivos dos planos de governo dos governadores e prefeitos. Casagrande, do Espírito Santo, foi o governador que mais cumpriu promessas em 2019, segundo o G1. (RDA)