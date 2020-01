Dois brasileiros estão entre 16 mortos em acidente no sul do Peru

O Sebrae do Acre criou aplicativo do celular que permite que uma ideia de negócio seja testada de forma real por meio de um quiz. Trata-se do Game do Lab lançado no fim do ano passado.

A proposta surgiu dentro do Sebraelab, uma forma de atendimento criada pela instituição que é voltada para o desenvolvimento de ideias inovadoras ou para empresários que desejam se reinventar nos negócios.

“O Sebraelab do Acre foi o primeiro a surgir no Brasil e, com isso, nós temos uma trilha de validação de ideias que auxiliam as empresas. Divulgar essa metodologia por meio do aplicativo foi uma maneira que encontramos de nacionalizar esse atendimento como um jogo empresarial”, explica o analista técnico do Sebrae no Acre, Alex Lima.

Com a necessidade de expandir a metodologia utilizada dentro do Sebraelab, o jogo realiza uma triagem de maneira interativa e lúdica. Ele é baseado nos quatro pilares da validação: curiosidade, ideação, operação e tração.

O aplicativo pode ser baixado tanto em dispositivos Android quanto em iOS. Ao iniciar o jogo, o usuário cadastra seu e-mail para criação de login. Após a confirmação do cadastro, ele pode prosseguir com o quiz por meio de perguntas sobre a sua ideia ou sobre o seu negócio; durante a triagem, é necessário que o jogador responda com cuidado os questionamentos, pois posteriormente ele precisará testar as propostas no mercado.

Para quem sonha em abrir o próprio negócio em 2020, o Game do Lab traz aos usuários uma maneira inovadora de tornar suas ideias em realidade. (Startupi)