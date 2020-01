Comunidade reclama do fechamento do Banco Postal no Jordão

A comunidade do Jordão está reclamando do fechamento, há quase um mês, do Banco Postal e da agência do Correio no município. O vereador Roberto Rodrigues disse que a situação é de “muita tristeza” e “sofrimento” porque as pessoas viajam grandes distâncias e não encontram o serviço. “A gente fica de coração partido de ver aquelas pessoas”, disse.

As pessoas tem de recorrer a Tarauacá. As viagens são caras e demoradas. “Não temos resposta de ninguém”, reclamou o vereador que não vem encontrando apoio das autoridades locais.

Segundo o vereador o contrato ainda não estava vencido mas restavam ainda três meses para prestação do serviço. Roberto Rodrigues disse em entrevista à Rádio Difusora Acreana que irá acionar a Defensoria Pública para restabelecer os serviços.