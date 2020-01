Brasiléia começa a ter bairros alagados; Rio Acre se aproxima do transbordamento

Os estudantes que queiram ver as vagas em outros Institutos Federais e Universidades podem conferir no link: http://www.sisu.mec.gov.br/. As inscrições no Sisu começam dia 21 de janeiro até o dia 24.

A Universidade Federal do Acre (Ufac) divulgou na tarde desta terça-feira (07) o edital da 1º Edição do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) que trata do processo seletivo de novos alunos para preenchimento de 1.830 vagas em cursos de graduação que iniciam no primeiro semestre letivo de 2020, via Sisu.

A seleção ocorre conforme os resultados obtidos pelos estudantes no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2019. Podem participar estudantes que apresentem nota diferente de zero na redação.

Em Rio Branco serão ofertadas 1.360 vagas para os cursos de Ciências Biológicas, Ciências Econômicas, Ciências Sociais, Direito, Educação Física (bacharelado e licenciatura), Enfermagem, Engenharia Agronômica, Engenharia Civil, Engenharia Florestal, Geografia (bacharelado e licenciatura), História (bacharelado, licenciatura matutino e licenciatura noturno), Letras (Francês, Inglês, Libras e Língua Portuguesa), Matemática, Medicina, Medicina Veterinária, Pedagogia, Psicologia, Química, Sistemas de Informação e Teatro (bacharelado e licenciatura).

No campus Floresta (Cruzeiro do Sul) serão oferecidas 470 vagas em diversos cursos. As opções são para os cursos de Ciências Biológicas (bacharelado e licenciatura), Direito, Enfermagem, Engenharia Agronômica, Engenharia Florestal, Letras (Espanhol, Inglês e Língua Portuguesa) e Pedagogia.

A inscrição no Sisu é gratuita e deve ser feita exclusivamente pela internet, através do portal eletrônico www.sisu.mec.gov.br. Lembrando que o cronograma do processo seletivo do Sisu para 1º/2020 já está disponível.

Veja o edital do Enem/Sisu2020: