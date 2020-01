“Sem Fundeb é o caos”, diz Binho Marques sobre fim do Fundo de Desenvolvimento da Educação

Mesmo com todo empenho das forças de segurança na “Operação Fecha Fronteira”, os faccionários não se intimidam e continuam fazendo vítimas na capital. Na noite desta sexta-feira (3), um homem identificado como Romário Vieira Magalhães, de 28 anos, foi ferido em via pública com um tiro no abdômen. O crime aconteceu no Beco dos Buritis, Travessa Fialho, no bairro Recanto dos Buritis, no segundo distrito de Rio Branco.

De acordo com informações da polícia repassadas a reportagem do ac24horas, Romário estava caminhando no Beco, quando dois homens não identificados, numa motocicleta se aproximaram e o garupa de posse de uma arma de fogo efetuou vários tiros. Romário foi atingido com um projétil na região do abdômen e mesmo ferido conseguiu correr até a sua casa e pedir ajuda. Após a ação, os criminosos fugiram do local.

A ambulância do do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e prestou os primeiros socorros a vítima e em seguida o conduziu em estado de saúde grave ao Pronto Socorro de Rio Branco.

Policiais Militares estiveram no local e após colher as características dos autores do crime, saíram em busca de prendê-los, mas ninguém foi encontrado durante as rondas na região. O caso já está sendo investigado por Agentes de Polícia Civil da Delegacia de Homicídios e proteção à Pessoa (DHPP).