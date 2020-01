Na capital, Rio Acre está 10 centímetros acima da cota de alerta e pode transbordar

Um total de R$ 12 milhões de emendas extraorçamentárias foi liberado. Em parceria com o Estado, serão investidos R$ 32 milhões em obras estruturantes, entre elas a Orla do bairro XV. Emendas foram destinadas para todas cidades independente de cores partidárias.

A deputada federal de primeiro mandato, Vanda Milani (Solidariedade) vem se destacando na liberação de emendas para todo o Estado do Acre. Somando as liberações feitas até o último dia 31, somente de extras, mais o pacote destinado de forma individual e os recursos de bancada, são R$ 51,4 milhões. Todos os municípios, independente de cores partidárias estão sendo beneficiados.

No apagar das luzes do ano passado, foram R$ 700 mil para o abastecimento de água nos projetos de Desenvolvimento Sustentável Campo Alegre e Nova promissão em Capixaba (Baixo Acre) e mais R$ 300 mil para o apoio e fortalecimento da cadeia produtiva do feijão, em Marechal Thaumaturgo, uma das cidades mais isoladas no alto Juruá.

“Nós temos destinado recursos para todas as prefeituras sem olhar a cor partidária, entendemos que o aquecimento da economia em cada cidade ajuda na proposta de desenvolvimento regional. Um volume muito grande de investimento acontecerá em parceria com o Estado”, comentou a deputada.

Um total de R$ 12 milhões já liberados são de emendas extraorçamentárias – recurso conseguido por fora do volume de emendas individuais (R$ 15 milhões) e de bancada (R$ 22 milhões). A boa relação da deputada dentro do Congresso Nacional e com o governo federal, vem possibilitando o aporte de recursos para todas as regiões.

A parlamentar do Solidariedade foca sua gestão no desenvolvimento sustentável. Ela destinou recursos para aquisição de equipamentos agrícolas, patrulha mecanizada, compra de insumos, melhorias de ramais e abastecimento de água para as regiões mais produtivas do estado, com destaque para o Alto e Baixo Acre. Senador Guiomard foi contemplado com R$ 1 milhão de reais para construção de um mercado.

“Lembrando que a partir deste ano começa a liberação das emendas individuais impositivas. É garantia de mais R$ 15 milhões de investimentos em parceria com prefeitos e o governo, mais R$ 22 milhões que é a nossa cota nos recursos de bancada”, acrescentou Vanda.

Deputada destina mais de R$ 30 milhões para obras estruturantes em parceria com o Estado

A aplicação de R$ 20 milhões para a construção da Orla do Segundo Distrito, projeto de engenharia que vai garantir a contenção da erosão em setor histórico, é inédita. Pela primeira vez um deputado federal destina um aporte de recursos para o local onde Rio Branco começou a ser construído.

“A população do Segundo Distrito merece uma atenção especial dos governos. Creio que a Orla resgatará um pouco da autoestima dos moradores desse local onde Rio Branco começou. Eu vou acompanhar passo a passo cada centavo desse investimento”, garantiu a parlamentar.

Preocupada com as famílias que anualmente são desabrigadas com a cheia do rio Juruá, Vanda Milani destinou ainda, R$ 1 milhão para a construção de casas populares em Cruzeiro do Sul. Para Sena Madureira, foi liberado R$ 1,5 milhão para obras de desenvolvimento regional, pavimentação de ruas.

Para a educação, mais de meio milhão de reais foram destinados para compra de equipamentos e utensílios para as escolas da rede estadual. Para Vanda, que é membro do Conselho de Ética do Congresso Nacional, “isso é resultado do compromisso com o povo do Acre”, disse.