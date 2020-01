Festa para São Sebastião terá novenas, leilões, quermesses e apresentações de corais

Já vivendo o clima do seu momento anual mais importante, a paróquia de São Sebastião, em Xapuri, divulgou a programação para o Novenário do Santo Padroeiro da cidade, que se inicia no próximo sábado, dia 11 de janeiro.

A abertura do evento ocorrerá por volta das 17 horas do sábado, com a tradicional carreata, que sai da entrada da cidade, na rua Coronel Brandão, chegando à praça de São Sebastião, margem do Rio Acre, onde será realizada a primeira celebração.

Do dia 12 ao dia 19, ocorrerão diversos eventos religiosos e culturais. Destaque para as novenas, sempre celebradas a partir das 19 horas, leilões, quermesses, manhãs de lazer, bazares, apresentações de corais e restaurante popular.

Ainda no dia 19, está prevista a apresentação da Banda de Música da Polícia Militar de Rio Branco, a partir das 15 horas. Às 16 horas será realizado o Bingão do Padroeiro. Às 19 horas, celebração da Santa Missa.

No dia 20, ápice da festa, a programação começa a partir das 6 horas da manhã com a celebração de um Terço em frente à igreja de São Sebastião. Em seguida, serão celebradas duas missas às 7 e às 10 horas da manhã.

Às 14 horas, haverá apresentação de um musical sobre a vida de São Sebastião. Em seguida, às 16 horas, a celebração da Santa Missa, que antecede a grande procissão que percorrerá as principais ruas de Xapuri.

A festa será encerrada com apresentações musicais, show pirotécnico e bênção dos fiéis.