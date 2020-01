Em menos de uma semana, já choveu 90% da média de janeiro no Acre, informa portal

A deputada federal do Acre Perpétua Almeida (PCdoB) não gostou nada do que disse o deputado Marco Feliciano (sem partido) nesse final de semana sobre os filiados ao partido. Feliciano, que é pastor, escreveu: “dize-me com quem andas, e eu te direi quem és. Comunistas são ateus!”. A frase foi em relação à escalação do governador do Maranhão, Flávio Dino (PC do B) para uma possível chapa à presidência como vice em 2022.

Perpétua, que é filiada ao Partido Comunista do Brasil desde 1987 e inclusive já presidiu o diretório regional do PCdoB, saiu em defesa do partido neste domingo (5). “Caro deputado, por acaso o senhor tem o dom divino de penetrar mentes e corações pra medir o tamanho da fé, sonhos e pensamentos das pessoas?!”, indagou em sua conta oficial no Twitter.

A deputada afirmou ser comunista, ex- freira e que “nunca usou a Bíblia e o nome de Deus para arrancar dinheiro dos pobres”, fazendo referência à ocupação de Marco Feliciano, que também é pastor.