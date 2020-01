Em 2019, empresários e moradores perderam tudo o que tinham em incêndios

O Secretário Extraordinário de Assuntos Estratégicos, Thiago Caetano, usou o seu Facebook, na manhã deste sábado (04), para rebater o levantamento realizado pelo Portal G1, da Rede Globo, publicado nesta sexta-feira (03).

Cameli, das 64 promessas, só conseguiu cumprir quatro em sua totalidade no primeiro ano de mandato, oito estão sendo cumpridas e 56 não foram cumpridas ainda.

Para Caetano, o governador Gladson Cameli é o melhor governador que o Acre já viu, e elencou feitos de Gladson em seu 1º ano de mandato e classificou a reportagem como distorcida.

“O Governador cumpriu muito mais do que 4 promessas de campanha, aqui vai algumas”, disse:

“A entrega do Novo Pronto Socorro, criação de mais de 10 escolas militares/cívico militares, entrega da UPA de Cruzeiro do Sul, Convocação de Policiais Militares e Civis, Acabou a Perseguição Ambiental, Conclusão do Hospital Regional de Brasiléia,Conclusão do Into, entrega de 120 Viaturas Policiais, Compra de Fardamento e Armamento para os Policiais, Não falta mais combustível para viaturas policiais ou ambulâncias, aquisição de 01 Helicóptero e 01 Avião para auxiliar as forças policiais e transporte de pacientes”, elencou.

Caetano destacou ainda a restauração da AC-040, entre Rio Branco e Senador Guiomard, e a manutenção de mais de 1.500 km de Ramais em Rio Branco e Cruzeiro do Sul.

O Secretário destacou também a parceria com municípios para manutenção de ramais, com a liberação de mais de 1 milhão de litros de Combustível.

Ele alegou que Gladson salvou e publicou as licitações da Emenda de R$ 94 milhões para restauração de Ramais, a do Contorno Rodoviário de Brasiléia e Epitaciolândia, com construção de uma Ponte Duplicada, a compra de R$ 45 milhões em Equipamentos para Manutenção de Ramais.

Destacou ainda que Gladson captou recursos e fez projetos, com previsão de Licitação em 2020, do Primeiro Viaduto de Rio Branco, Orla do Bairro 15, Investimentos em Saneamento, Pavimentação no Interior, que somam mais de R$ 90 milhões em obras, concluiu os Projetos e captou recursos para Restauração das Pistas dos Aeroportos dos Municípios de Porto Walter e Marechal Thaumaturgo, em concreto, que somam quase R$ 100 milhões em Obras.

Caetano afirmou que Gladson pagou boa parte das dívidas deixadas pela antiga gestão e também o décimo terceiro salário e voltou a destacar que o governador não atrasou nenhum pagamento de salário.

Por fim, Caetano ressaltou a restauração dos prédios públicos, a criação do Batalhão de Fronteira, a reforma administrativa que enxugou a máquina pública e destacou a realização de eventos como a Expoacre e ExpoJuruá, gastando pouco.