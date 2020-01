Detran alerta para calendário do licenciamento de veículos

O Departamento Estadual de Trânsito (Detran) do Acre lembra aos condutores que está pronto desde o ano passado o calendário para pagar o licenciamento dos veículos no Estado. Além do calendário, melhores informações sobre o licenciamento podem ser encontrados no portal do Detran.

“Já está disponível o calendário do licenciamento dos veículos automotores, motos, ônibus, micro-ônibus”, disse Luiz Fernando Duarte, diretor do Detran. Somente com a quitação é que o será emitido o CRLV, o Certificado de Regularidade de Licenciamento de Veículo

O Seguro de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre (DPVAT) voltou a ser cobrado por determinação do STF.

Veja o calendário: