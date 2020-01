Criminosos armados invadem farmácia, rendem funcionários e fazem o limpa

Homens armados invadiram na manhã desta segunda-feira (6) uma farmácia, renderam funcionários , clientes e fizeram mais um arrastão no estabelecimento. O crime aconteceu na Via Chico Mendes, no bairro Areal, no 2° Distrito de Rio Branco.

De acordo com informações da polícia repassadas a reportagem do ac24horas, dois homens não identificados, membros de uma facção, chegaram em frente da farmácia numa motocicleta, entraram, anunciaram o assalto, renderam as vítimas e subtraíram os celulares e dinheiro que estava no caixa. Após a ação os criminosos fugiram do local tomando rumo ignorado.

Segundo informações de uma das vítimas, em 2019 a farmácia que fica a 300 metros do Batalhão de Trânsito (BPTrans) foi assaltada várias vezes, e hoje foi o primeiro roubo do ano.

“Muitos roubos acontecerá se a segurança pública continuar inerte em suas obrigações”, disse uma das vítimas.

Mesmo com a Operação Fecha Fronteira que iniciou-se na sexta-feira (3) os faccionários não estão sendo intimidados e a população acreana vêm sendo roubada diariamente na capital.