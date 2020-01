Centro de Estudo de Línguas abre inscrições para matrículas; são 800 vagas

Começa nesta segunda-feira, 6, as matrículas via internet para alunos que vão estudar nas escolas da rede pública do Acre. O prazo final de matrículas online é na próxima sexta-feira, dia 10. As inscrições devem ser feitas por meio do site do governo.

São mais 150 mil vagas nas escolas do estado ofertadas este ano. Segundo a Secretaria Estadual de Educação, as aulas estão previstas para iniciar no dia 10 de fevereiro. A partir de hoje, também será enviada as relações de alunos que serão transferidos das escolas municipais para estaduais e dentro da própria rede.

Após a matrícula online, os pais precisam fazer a validação dos dados, que ocorre do dia 13 a 17 de janeiro. É necessário portar os referidos documentos para validação: documentos pessoais originais e cópias deles e do estudante; comprovante de endereço; foto 3×4 e declaração da escola confirmando que o aluno está apto a etapa seguinte.

A relação dos alunos contemplados para estudar na rede pública será divulgada entre os dias 20 e 24 de janeiro. Alunos do 1º ao 5º ano devem estar com o cartão de vacinação atualizado para efetuar a matrícula.